Appalti Provincia di Benevento | via alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua il processo a carico22 persone rinviate a giudizio nell’indagine del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e dei carabinieri suglidelladi. Nel mirino della Procura, si ricorderà, finirono 11 gare di appalto gestite dalle Province die Caserta e dal Comune di Buonalbergo. Otto le persone inizialmente che finirono agli arresti domiciliari e tra questi l’allora presidente dellasannita Antonio Di Maria. Varie le accuse contestate: corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libera scelta del ...

Venerdì prossimo, il 17 febbraio, nelladi Fermo e nel resto d'Italia va in scena lo sciopero generale dei lavoratori del settore ... brucia fior di soldi pubblici attraversoe ......- dissero - 'aveva aderenze con alcuni sindaci e politici di livello più elevato in tutta... veniva proprio dal politico che chiedeva aiuto offrendo poi in cambio, cercando di ...

Appalti PNRR – Comuni non capoluogo di Provincia – Obbligo di ... Sentenzeappalti.it

PAVIA E PROVINCIA 10/02/2023: Aumenti energia. Spese militari ... Voghera News

E anche la Provincia corre per rispettare i termini LA NAZIONE

Galleria di Monte Tondo: in preparazione l'appalto della ... news.provincia.bz.it

Bando Aci Sant'Antonio: realizzazione di un nuovo asilo nido - ItaliaOggi.it Italia Oggi

«Che differenza passa tra Eraclea, Comune di 12mila abitanti affacciato sul mare Adriatico, noto per le sue spiagge e per essere una località di villeggiatura, e Casal di Principe, provincia di ...I comuni capoluogo devono essere qualificati di diritto come centrali di committenza qualificate; più libertà nel ricorso agli appalti integrati; introduzione del principio di semplificazione; da rein ...