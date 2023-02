AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta | convegno dedicato alla chirurgia laringea

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– In concomitanza della Giornata Mondiale del Malato, domani, 11 febbraio, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “e San” diriunirà gli otorinolaringoiatri della Campania per un ampio confronto dialettico sui tumori maligni della laringe. L’occasione è legata alsul tema “Attualità inoncologica: risultati e tecniche chirurgiche”, organizzato dall’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dott. Marco Manola. I lavori si svolgeranno in aula magna con inizio alle ore 8:45. Dopo il saluto della Direzione Strategica dell’di, l’introduzione sarà affidata al dott. Manola, il quale ...