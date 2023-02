Anticipazioni Amici 22 | Ventesima Puntata | Rudy Zerbi Fa Entrare Un Nuovo Allievo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 10 febbraio 2023)22,ha fattouncantante con l’idea di una sostituzione. Non ci sono state eliminazioni…22,faun cantante per una sostituzione! È stata registrata da poche ore una nuovadi22, la. A differenza di quanto accaduto nelle puntate precedenti, non ci sono state sfide e nemmeno eliminazioni. La classe diè rimasta intatta, ma potrebbero esserci dei cambiamenti all’orizzonte. Lainfatti si è aperta ...