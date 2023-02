Ant-Man and The Wasp | Quantumania | Evangeline Lilly | Basta | è un film non un segreto di stato

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Durante un'intervista di Jimmy Fallon,ha scherzato sulla segretezza che circonda Ant-Man and The. Ant-Man and thesta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo - e grazie al cielo - perché a quanto pare la starè stanca di mantenere i segreti del Marvel Cinematic Universe! Laè apparsa nell'ultimo episodio del The Tonight Show con Jimmy Fallon e, naturalmente, il presentatore le ha immediatamente chiesto di parlare di quanto sia difficile mantenere i segreti che riguardano la pellicola, al che la star ha affermato: "Non sono molto brava a mantenere i segreti. Ma sono anche molto contraria a tutta questa cosa della segretezza. Ogni volta …

and the Wasp: Quantumania sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo - e grazie al cielo - perché a quanto pare la star Evangeline Lilly è stanca di mantenere i segreti ...Il produttore Stephen Broussard ha parlato con Screen Rant diand the Wasp: Quantumania , dalla settimana prossima nei cinema italiani. LEGGI "4: i Marvel Studios stanno già discutendo del film LEGGI "3, le prime reazioni eleggono ...

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, inizia il regno del Conquistatore: «Questo è il gene Kang» Best Movie

Ant-Man & The Wasp: Quantumania: 6 rivelazioni dalle prime reazioni al film Cinefilos.it

Paul Rudd: «Io, Ant-Man e il mio eroe normale The Hot Corn Italy

Ant-Man 3: il produttore parla dell'apporto degli attori nel plasmare i personaggi BadTaste.it TV

«Ant-Man and The Wasp: Quantumania», il cast: «Preparatevi a un'avventura dell'altro mondo» Vanity Fair Italia

Il produttore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Stephen Broussand, ha sottolineato l'importanza degli attori per la costruzione dei propri personaggi. Scopriamo dunque in che modo Paul Rudd e il ...Il teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare, è stato presentato ieri sera nel corso della terza serata del festival di Sanremo 2023. Il teaser si apre con u ...