Andrea Pirlo al Daily Mail | “Voglio vincere Cristiano Ronaldo? Bella esperienza allenarlo”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Fortunatamente, come giocatore, ho vinto molto, ho ottenuto quello che volevo. E ora come allenatoreconquistare un po’ di quello che ho ottenuto come giocatore”. In un’intervista alsfoglia l’album dei ricordi della sua breve carriera da allenatore. Alla stagione d’esordio alla Juventus, l’ex regista azzurro ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Ora c’è la Turchia. L’ex centrocampista è stato ingaggiato la scorsa estate dal Fatih Karagumruk: “È unacittà, all’inizio è stata dura perché è diverso dall’Italia e da altri paesi. Ma ora sto bene”. L’ambientamento procede anche sul livello della solidarietà, in particolare dopo il terremoto che ha colpito Turchia e Siria: “Mi dispiace per quello che è successo, spero che possiamo dare un ...

, dopo la stagione d'esordio alla Juventus, conclusa con Coppa Italia e Supercoppa Italiana in bacheca oltre al piazzamento Champions, ha scelto la Turchia per proseguire il suo cammino.

