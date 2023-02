Andoni Iraola ha detto al suo club che vuole dirigere il Leeds United

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha ora informato il suocheil. Secondo il Daily Record,ha chiesto il permesso di rilevare ildal Rayo Vallecano. Dopo aver lasciato andare Marsch lunedì, i residenti di Elland Road stanno ancora cercando un nuovo capo allenatore. Come prossimo allenatore dei bianchi e terzo in un anno, ilvede inla scelta migliore. Victor Orta, il direttore del calcio, martedì ha preso un volo per Madrid per avviare le trattative con. Dopo tre stagioni da allenatore all’Estadio de Vallecas, il contratto discade al termine di questa stagione. ...

... Jesse Marsch " per la sua sostituzione si fanno i nomi di alcuni allenatori emergenti, ma intanto sembra sfumata la pista che portava a, tecnico del Rayo Vallecano, il preferito della ...Commenta per primo Il Leeds ha incassato un secco rifiuto dalla Spagna per la panchina: come riferisce il Guardian , il no è arrivato dall'allenatore del Rayo Vallecano ,

Leeds United, Andoni Iraola in pole per la panchina Sportitalia

Leeds, un no dalla Spagna per la panchina Calciomercato.com

L’ennesima grande prestazione di Willy Gnonto Undici

Rayo Vallecano-Almeria, il pronostico: match aperto, piace l'esito ... Footballnews24.it

Rayo Vallecano-Almeria: segui LaLiga in Diretta Live Footballnews24.it

Il Leeds ha incassato un secco rifiuto dalla Spagna per la panchina: come riferisce il Guardian, il no è arrivato dall'allenatore del Rayo Vallecano, Andoni Iraola.Il Leeds prosegue nel casting per individuare il nuovo allenatore, che dovrà prendere il posto dell'esonerato Marsch. I primi nomi emersi.