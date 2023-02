Anche a Benevento un flash mob per l’abolizione del 41bis

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto- Un gruppo di manifestanti è sceso in piazza in favore di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni nel carcere di Opera a Milano contro il 41 bis, ovvero il regime di carcere duro. Alcune persone, circa una decina, hanno dapprima apposto uno striscione con la scritta “è tortura. Chiudiamolo” e poi hanno avviato una “soft-walking”, cioé una passeggiata lenta per intralciare il traffico veicolare nella zona del Duomo. E’ intervenuta la Polizia di Stato, ma all’arrivo delle Volanti i manifestanti si sono dati alla fuga. Stessa situazionedinanzi le Poste Centrali ea via Napoli. Li i manifestanti sono stati fermati dagli agenti. Presentela Digos. L'articolo proviene da Anteprima24.it.