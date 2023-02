Carlo, allenatore del Real Madrid, per ESPN sarebbe a un passo dal diventare ilcommissario tecnico del Brasile Carlo, allenatore del Real Madrid, per ESPN sarebbe a un passo dal diventare ilcommissario tecnico del Brasile. Per l'emittente le due parti ...Carlopotrebbe diventare presto ilcommissario tecnico del Brasile . È la clamorosa indiscrezione di Espn , secondo la quale il tecnico italiano avrebbe dato il suo "ok" per sedersi sulla ...

Ancelotti nuovo CT del Brasile: raffica di smentite Today.it

"Sì" di Ancelotti al Brasile Arriva la smentita della Federcalcio ... Goal Italia

Dal Brasile: Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico della ... Sportitalia

Dal Brasile: "Ancelotti nuovo ct fino al 2026". Lui prova a smentire: "Ho un contratto fino al 2024" la Repubblica

Carlo Ancelotti nuovo CT del Brasile La Federcalcio smentisce: "La notizia è infondata" TUTTO mercato WEB

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Tra i favoriti per il ruolo di nuovo commissario tecnico della nazionale del Brasile spicca Carlo Ancelotti. Nonostante il tecnico italiano abbia smentito le indiscrezioni, ribadendo di essere legato ...