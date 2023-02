(Di venerdì 10 febbraio 2023) Carlopotrebbe diventare presto il nuovo commissario tecnico del. È la clamorosa indiscrezione di Espn , secondo la quale il tecnico italiano avrebbe dato il suo "ok" per sedersi ...

Carlopotrebbe diventare presto il nuovo commissario tecnico del Brasile . È la clamorosa indiscrezione di Espn , secondo la quale il tecnico italiano avrebbe dato il suo "ok" per sedersi sulla ...Commenta per primo Carloè pronto a dire addio al Real Madrid : secondo Globoesporte , il tecnico avrebbe già dato il proprio sì al Brasile per guidare la nazionale verdeoro.

“Ancelotti ha detto sì al Brasile: pronto un triennale” Corriere dello Sport

"Brasile, Ancelotti prima scelta: presto contatti con Florentino Perez" Tuttosport

Carlo Ancelotti è sempre più vicino alla panchina del Brasile, può ... Fanpage.it

Dal Brasile: Ancelotti ha detto sì, pronto a lasciare il Real Madrid Calciomercato.com

Ancelotti: "Il razzismo è un problema del calcio spagnolo. Vinicius ne è la prima vittima" la Repubblica

L’allenatore del Real Madrid avrebbe detto sì a un contratto triennale e comincerebbe ... “La mia situazione è chiara - ha però precisato Ancelotti dalla Spagna - ho un contratto con il Real Madrid ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-1db567c5-c462-46f9-b4ac-ee99d6242c ...