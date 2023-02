Amsterdam vieta gli spinelli nei quartieri a luci rosse

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Fumare cannabis per strada nel quartiere adida maggio sarà illegale. Lo ha annunciato il consiglio comunale, come parte di una serie di ordinanze progettate per scoraggiare gli ...

