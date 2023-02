Amici | la sfuriata di Alessandra Celentano a Paky | verrà eliminato prima de serale?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ad22, in questi giorniè al centro delle polemiche per vari motivi: non solo infatti è stata smascherato mentre parlava alle spalle di Maddalena Svevi, la collega ballerina che ha tacciato sostanzialmente di essere una “facile”, ma è stato anche duramente ripreso dalla sua maestraper come ha risposto dopo la gara di ballo alla giudice Rossella Brescia. Parola particolarmente taglienti, quelle che laha riservato a, il cui posto nella scuola in vista delè sempre più precario.22,più arrabbiata che mai con il ballerino“Allorastai calmino non mi piace l’atteggiamento che hai” è sbottata ...