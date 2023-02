Amici 22 | Piccolo G mette in dubbio i brani che gli vengono assegnati | la decisione della produzione

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nel daytime diandato in onda oggi pomeriggio,G si è lasciato andare a un lungo sfogo con Angelina Mango che non è passato inosservato alladel talent show di Maria De Filippi. Il giovane allievo ha messo inche gli, usando delle parole che non sono affatto piaciute: Sono consapevole che la mia sfiducia mi porta, come mi ha portato all’inizio… io avevo perso tre mesi per la mia sfiducia del c**o e adesso ho paura che stia ritornando e si nota che sta ritornando. Ho sofferto il pubblico, ho sofferto lo studio. In passato mi è successo già in passato con la discografica. Cioè che all’inizio ti affidi, fai prendere delle decisioni per te, poi a un certo punto queste decisioni sembrano non soddisfarti più. Ti fai ...