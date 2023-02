Amici 22 | le anticipazioni della puntata del 12 febbraio | Rudy Zerbi aggiunge un nuovo alunno

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Arrivano le primesulladel 12di22. Un pomeriggio in cui a sorpresapropone un, il suo ingresso mette a rischio la permeanza nella scuola di uno tra Piccolo G, Aaron e Jore. La decisione resta in sospeso, nei prossimi giorni sapremo come si evolverà la situazione. Lesono pubblicate dal profilo TwitterNews. Mentre ancora una volta un ex Amico calca il palco di Sanremo, questa volta si tratta di LDA, Maria De Filippi ospita nei suoi studi Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina non solo ha presentato La prima festa del papà, il suosingolo, ma ha anche coperto il ruolo ...

Visto che però i due compiti in parte si assomigliano, sia come critica che come obiettivo, la produzione di22 ( QUI ledi domenica ) ha deciso di accorpare i due compiti in uno ...Del resto non era certo semplice confrontarsi contro il Festival di Sanremo e la sua pattuglia di cantanti da criticare poi sui social e fra, dopo rigorosamente aver seguito fino a notte fonda. ...

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 12 febbraio: ospiti e sfide | Spoiler SuperGuidaTV

Amici anticipazioni: Rudy Zerbi potrebbe sostituire uno tra Piccolo G, Aaron e Jore Fanpage.it

Amici, le anticipazioni della puntata di domenica: spoiler, ospiti, un nuovo ingresso e Arisa in crisi Today.it

Amici 22: le anticipazioni della ventesima puntata del 12 febbraio 2023 (Spoiler) Tvblog

Anticipazioni Amici 22, Puntata del 12 Febbraio – sfide, classifiche ed eliminati MAM-e

Visto che però i due compiti in parte si assomigliano, sia come critica che come obiettivo, la produzione di Amici 22 (QUI le anticipazioni di domenica) ha deciso di accorpare i due compiti in uno ...Amici 22: Gianmarco e le sue insicurezze Come già anticipato ... ha infine concluso. Comunque, stando alle anticipazioni della prossima puntata, Gianmarco si classificherà in una buona posizione nella ...