Amici 22 anticipazioni 12 febbraio | la decisione di Rudy Zerbi fa discutere Un nuovo allievo nella scuola

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Giovedì 9si è tenuta la registrazione della 20esima puntata del Pomeridiano di22: ecco cos’è accaduto. Nonostante il programma sia sempre più a ridosso del Serale, ladi Canale 5 assiste a un altro ingresso. Intanto,ha spiazzato con unainaspettata. La fase del Pomeridiano di22 si avvia rapidamente al termine ma, ad oggi, le maglie d’oro assegnate per il Serale sono soltanto due. Stiamo parlando di Ramon e Isobel, entrambi balleriniscuderia di Alessandra Celentano. Per ora, dunque, nessun cantante ha ricevuto il via libera, sebbene in molti abbiano sfiorato la possibilità. Da alcune puntate, infatti, chiunque vinca la gara giudicata dagli ospiti esterni ha la possibilità di presentarsi davanti ...