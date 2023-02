Amici 22 | anticipazioni 12 febbraio | Aaron | Piccolo G e Jore a rischio sostituzione | Paky rimproverato

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) È stata registrata la ventesima puntata speciale diche sarà trasmessa domenica 12su Canale 5 e in rete stanno circolando ledi tutto ciò che è successo in studio. Per alcuni allievi della scuola più conosciuta dalschermo italiano è stata una settimana agitata.e Cricca hanno ricevuto pesanti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Lorella Cuccarini pronta a lasciare il talent show: ‘Corteggiata da mamma Rai’8 gennaio: eliminati due allievi, la decisione di Lorella su Niveo, Cricca scoppia a piangere dopo l’eliminazione: ‘Non me ne voglio andare’ ...