(Di venerdì 10 febbraio 2023) Qual è ildaVillan durante la serata cover (la quarta) del Festival diin onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano: Cercherò mi sono sempre detto cercherò Troverai Mi hanno sempre detto troverai Per oggi sto con me Mi basto e nessuno mi vede E allora accarezzo la mia solitudine Ed ognuno ha il suo corpo a cui sa cosa chiedere Chiedere Chiedere Chiedere Fammi sognare lei se morde la bocca e si sente l’Fammi volare lui allunga la mano e si tocca l’Fammi l’amore forte sempre più forte come fosse l’Fammi l’amore forte sempre più forte ed io sono ...

Ecco il testo della canzone. America di Gianna Nannini. Successivamente ottenne un successo enorme, in Italia come in America Latina, vendendo milioni di copie.

America: il testo della canzone cantata da Rosa Chemical e Rose Villain a Sanremo 2023 durante la serata Cover. Successivamente ottenne un successo enorme, in Italia come in America Latina, vendendo milioni di copie. Il brano viene considerato come la metafora di un viaggio a senso unico: un viaggio verso il