, cosa è successo con i bambini del coro di Mr Rain Oltre che a Mr Rain,ha voluto consegnare un singolo fiore ad ognuno degli otto bambini del coro. Ad un certo punto uno di loro si è ..., noto tifoso dell'Inter, ha reagito, prendendolo ironicamente in braccio e portandolo fuori dal palco. Tornando in scena ha detto: "Bene, ora sono sette".

Amadeus porta via un bambino dal palco: ecco cosa l'ha fatto infuriare Corriere dello Sport

Amadeus gelato dal bambino del coro di Mr Rain: «Forza Milan». Lui lo porta via dal palco di Sanremo ilmattino.it

Sanremo 2023, un baby attore porta la maglia del Napoli ad ... Punzo Gennaro

Sanremo 2023, Coletta prende le distanze da Fedez. Le anticipazioni della terza serata Sky Tg24

Sanremo 2023, la diretta della terza serata. Il bimbo spiazza Amadeus: “Forza Milan”, e lui… Il Fatto Quotidiano

SANREMO - Simpatico siparietto tra Amadeus e uno dei bambini che componevano il coro del cantante Mr. Rain. Al termine dell'esibizione il direttore artistico del Festival, ha consegnato un fiore a tut ...Amadeus, noto super tifoso dell'Inter, è rimasto per un attimo senza parole e poi ha preso in spalla il ragazzino e lo ha portato via dal palco dell'Ariston (ovviamente scherzando...). Al rientro con ...