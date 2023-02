Altroconsumo ha realizzato un’indagine sui tempi biblici necessari per avere il fatidico appuntamento in questura in 13 città | i risultati mostrano delle sorprese

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si è trasformata davvero in un’emergenza l’attesa per rinnovare o fare ex novo il passaporto. Il problema è avvertito ovunque in Italia, ma in alcuneè peggio che in altre. Viaggi e vacanze: gli Italiani non rinunciano, neanche indi crisi X Passaporto, appuntamenti impossibili Le motivazioni di questa grande richiesta non sono difficili da immaginare: intanto, la Brexit, che ha ...