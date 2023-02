Altro caso di shock anafilattico | 23enne mangia un cornetto alla crema e si sente male | salvata in ospedale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nuovodia Merate, in provincia di Lecco, dopo la morte della 21enne allergica ai latticini che a Milano avevato un tiramisù vegano. Questa volta a scatenare la reazione allergica è stato unartigianaleto da una studentessa di 23 anni che, dopo averlo ingerito, ha accusato un’improvvisa e violenta reazione allergica, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’. È solo grazie al tempestivo intervento dei medici, che le hanno somministrato una dose di adrenalina e l’hanno intubata per liberare le vie respiratorie, che la ragazza è riuscita a salvarsi. Quando è arrivata all’San Leopoldo Mandic di Merate, ricostruisce Il Giorno, la giovane ...

