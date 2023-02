Almeria vs Real Betis – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ilcercherà di riprendersi dalle sconfitte consecutive nella Liga quando si recherà adsabato 11 febbraio. La squadra di Manuel Pellegrini arriva alla sfida dopo la sconfitta per 4-3 in casa contro il Celta Vigo, mentre l’ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Rayo Vallecano nell’ultima partita nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’, campione in carica della Segunda Division, ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Rayo lunedì sera, con un autogol di Rodrigo Ely e uno sforzo di Alvaro Garcia ...