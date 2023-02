“Allora esci dal GF Vip” Alfonso Signorini choc con Antonella Fiordelisi | gliel’ha detto chiaro

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) GF Vip 7, momenti di tensione altissima ieri sera in studio; nella giornata in cuisfida il festival di Sanremo grande protagonista è statache in settimana ha dato segni di insofferenza e che, su questo suo stato d’animo, è stata incalzata dal conduttore. “si sente fortemente messa in discussione da un bel gruppo di persone e le immagini che abbiamo mandato lo mostrano”. “Vi devo dire che immagini come queste sono state sempre viste, non c’è niente di eccezionale. Senza andare a scomodare le primissime edizioni tipo quella di Floriana, più recentemente vi ricordate Soleil? Dayane? Maria Teresa? Avevano tutte una casa contro. Sono scese che si sono ripetute in tutte le edizioni, scene già viste, niente di eccezionali. La regola è che chi ha ...