Allegri trema per il futuro | il possibile sostituto è una sua vecchia conoscenza

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Maxnon ha vissuto una grande seconda esperienza con la Juventus, per questo inci potrebbe essere un clamoroso cambio. L’entusiasmo attorno al ritorno di Massimilianosulla panchina della Juventus di è tristemente spento dopo pochi mesi e ora che sono ormai passati quasi due anni sono sempre di più i tifosi che ne chiedono l’esonero. Il tecnico toscano infatti ha dimostrato solo a fasi alterne di avere saldamente in mano la squadra, tanto è vero che ci sono stati alcuni casi che hanno più volte fatto pensare a un esonero. La maggior parte del popolo dellaSignora ha sempre avuto le idee chiare da questo punto di vista e infatti la possibilità dell’esonero può essere completata nei prossimi mesi con un uomo che conosce molto bene Torino. LaPresseIl popolo di Fede bianconera si è ...

Se davvero, come ha detto Massimiliano, la Juventus deve pensare alla salvezza e poi a tutto il resto, l'infortunio di Arek Milik non è pioggia, ma grandine su una Signora alle prese con la psicosi - inchieste. Al clamoroso ko 2 - ...Si parla tanto in questi giorni di Juventus e non solo per il match che domani vedrà i bianconeri impegnati contro il Monza. La squadra allenata da Massimilianovive una fase molto delicata. La penalizzazione di 15 punti che gli è stata inflitta ha scombussolato la seconda parte della stagione in serie A. Con il quarto posto che pare un obiettivo ...

Retrocessione Juventus, tremano i tifosi: l’indiscrezione è spaventosa Tennis Press

Juventus, "corsa salvezza". Allegri trema: chi perde per un mese e mezzo Liberoquotidiano.it

Juventus, Allegri trema: non solo Di Maria, tanti a rischio addio TuttoJuve24.it

Juventus, tonfo da 80 milioni: Allegri trema per i suoi gioielli CalcioMercato.it

Juventus, anche la panchina di Pioli trema: "Devo vincere, ma non ci ... TuttoJuve24.it

La Juventus osserva le avversarie e scorge la panchina di Stefano Pioli in bilico: le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa ...A quel punto i bianconeri potrebbero accettare l’assegno della nuova big della Premier e utilizzare quel denaro per investirlo nuovamente in nuovi centrocampisti da mettere a disposizione di Allegri.