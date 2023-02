Allarme Ufo | oggetto non identificato abbattuto in Alaska dal Pentagono La Casa Bianca | ' Non sappiamo cosa sia'

Il Pentagono ha abbattuto un oggetto non identificato sopra l' Alaska nella serata di giovedì 9 febbraio, su ordine di Joe Biden . Lo riporta il New York Times citando un funzionario dell'...'Novantanove palloncini all'orizzonte […] furono presi perprovenienti dallo spazio, tanto che un generale gli spedì contro uno squadrone aereo per dare una risposta all', ma erano solo 99 palloncini…'. È il testo, ignoto ai più, di una ...

Allarme Ufo, oggetto non identificato abbattuto in Alaska dal Pentagono. La Casa Bianca: «Non sappiamo cosa si leggo.it

Alieni 'non vengono in pace': esperto UFO svela il loro programma SuperEva

Un Ufo nei cieli della Turchia Allarme e paura, poi si scopre che è una "nuvola lenticolare" (video) Secolo d'Italia

Allarme Ufo dal Pentagono: "Alieni o azioni di Russia e Cina" ilGiornale.it

Usa - Cina: la crisi del pallone Piccole Note

Il Pentagono ha abbattuto un oggetto non identificato sopra l'Alaska nella serata di giovedì 9 febbraio, su ordine di Joe Biden. Lo riporta il New York Times citando un funzionario ...Tutti noi, quando pensiamo alle possibilità di un arrivo degli alieni, cerchiamo di immaginarci che verrano "in pace". Ma l'esperto lo smentisce ...