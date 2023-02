Allarme a Sanremo | pacco bomba a pochi metri dall’Ariston

(Di venerdì 10 febbraio 2023)E’minuti dalla quarta serata del 73° Festival di. Unè stato infatti rilevato a 500dal Teatro Ariston, in una stradina privata di via Fiume, in pieno centro. Ilsospetto era in una borsa abbandonata e lasciata sopra un motorino di un finanziere. Immediato l’intervento del Reparto artificieri della Polizia di Stato, che ha messo in sicurezza la zona, inaccessibile al pubblico, e – secondo quanto riporta La Stampa – accertata l’inesistenza del pericolo di esplosione. Il gesto sembrerebbe dimostrativo, poiché l’ordigno non era nascosto ma ben in vista. All’interno delsarebbero stati ritrovati oggetti metallici e un ...

