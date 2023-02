(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Alla scoperta, o riscoperta, dell’anima profonda dei quartieri di, attraverso eventi, workshop,per animare le periferie della città. Questo è, un progetto di Fondazione Cap in partnership con Arca, Teatro Menotti, Legambiente Lombardia e Super, ildelle periferie, con il supporto di Fondazione Comunità, il sostegno di Gruppo Cap e con il patrocinio del Municipio 6 della città di, acronimo di Workshop, Ambiente, Spettacolo e Quartiere, è un vero e propriosul territorio e nel tempo, che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i quartieri Barona, Abbiategrasso, Stadera, ...

Al via Wasq, festival diffuso con musica, spettacoli e incontri a Milano Adnkronos

Design apartment in Via Settembrini in Milan Elle Decor

Rossi (Civici Marche): "Il Consorzio di Bonifica tolga le cartelle a tutti ... Vivere Senigallia

A che punto è la riforma della polizia negli Stati Uniti LifeGate

Abraham via dalla Roma Il Manchester United ci pensa numero-diez.com

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Alla scoperta, o riscoperta, dell'anima profonda dei quartieri di Milano, attraverso eventi, workshop, spettacoli, ...