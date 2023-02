Al via “L’amore non ha colori” | campagna di integrazione e inclusività al Centro Commerciale Aura Valle Aurelia

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dal 12 al 19 febbraio 2023Roma Baciarsi sulla Tour Eiffel, simbolo di Parigi e della Francia (costruita in occasione dell’Esposizione Universale del 1889 per commemorare il centenario della Rivoluzione francese) è il sogno di molti. Uno dei luoghi più romantici per eccellenza sta per approdare al, punto di riferimento del quartiere Aurelio, che, in occasione della ricorrenza di San Valentino, propone unadi sensibilizzazione per l’e l’intitolata: “non ha”, che si avvale della presenza di una originalissima installazione. Un’opera post moderna multicolor che ...