(Di venerdì 10 febbraio 2023), ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha segnato quattro gol in 61' durante Al-Al-0-4, ultima giornata della Saudi Pro League. Ecco, dunque, ilcon tutte le reti di CR7

... e al 61' da opportunista d'area ha ripreso una respinta e ha piazzato il. Questo è lo score ... Con la sua squadra, l'Al, aveva iniziato l'avventura il 26 gennaio perdendo la semifinale di ...Prima del match tra l'Ale l'Al Wehda nella Saudi Professional League il campione portoghese aveva segnato un solo gol su rigore contro l'Al Fateh. L'ennesimo record per CR7 Con il primo dei ...

Al Nassr: Ronaldo esagerato, poker e oltre 500 gol in campionato - Sportmediaset Sport Mediaset

Ronaldo fa poker. L’Al Naasr torna in vetta Alfredo Pedullà

Al-Nassr, poker di Cristiano Ronaldo contro l’Al Wahda: i gol | VIDEO Pianeta Milan

Cristiano Ronaldo infinito: poker, oltre 500 gol in campionato e primo posto con l’Al Nassr Tuttosport

Al-Wehda-Al-Nassr 0-4: CR7 show, poker per Cristiano Ronaldo Sportitalia

E’ stato un Cristiano Ronaldo show la partita del campionato saudita che oggi la sua squadra, l’Al Nassr, ha vinto per 4-0 contro l’Al Wehda. Tutte e quattro le reti della squadra allenata da Rudi ...Il fuoriclasse portoghese, nella sfida tra Al Wahda e Al-Nassr valida per la 16a giornata di campionato, ha realizzato un poker che ha permesso alla sua squadra di vincere con un rotondo 4-0. Per ...