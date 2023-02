Al Hilal | Diaz | «Siamo in crescita | possiamo permetterci Messi»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le parole di Ramon, allenatore dell’Al, sul possibile approdo di Lionelin Arabia Saudita Ramon, allenatore dell’Al, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid. PAROLE – «Il movimento saudita sta crescendo, si è visto ai Mondiali. I club possono avere otto stranieri, i migliori, perché non ci sono problemi finanziari. La presenza di Cristiano Ronaldo è importante per dare più appetibilità al calcio saudita. Hanno la possibilità di comprare, immaginate il potere che hanno ». L'articolo proviene da Calcio News 24.

