Air | il film di Ben Affleck e Matt Damon alle origini del successo di Nike | ha un trailer da favola

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Air, il nuovodel tandeme Ben, racconta l'ascesa dellafino al dominio delle scarpe da ginnastica grazie alla collaborazione con Michael Jordan a metà degli anni '80. Interpretato danel ruolo del dirigenteSonny Vaccaro, conin quello di Phil Knight e Viola Davis nel ruolo della madre di Jordan, Deloris, Air sembra essere il prossimo grandesportivo e il prossimodella formidabile coppia di amici, attori e produttori, dopo il sottovalutato The Last Duel del 2021. In base al, il tono di Air si avvicina all'atmosfera entusiasmante di Argo di, vincitore dell'Oscar al miglior ...