Agenzia delle Entrate | l’annuncio che spaventa gli italiani | aspettatevi tutti una lettera

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Stavolta l’fa sul serio: milioni di contribuenti stanno per ricevere un avviso da non prendere assolutamente sottogamba. I furbetti sono arrivati. L’farà partire qualcosa come 2,6 milioni di lettere ai contribuenti. Obiettivo: dare un giro di vite alla lotta all’evasione e promuovere i versamenti spontanei e il ravvedimento operoso.(Ilovetrading.it)Si tratta di avvisi compilati in base alle anomalie ravvisate nei dati dell’anagrafe tributaria. In parole povere, il Fisco batte casa e chiede al contribuente di versare in maniera spontanea quanto dovuto. E se non lo fa? La comunicazione in arrivo da parte dell’...