Adriana Volpe contro Blanco è entrato da vincitore ed è uscito inqualificabile

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 10 febbraio 2023)parla disulla ‘performance al Festival di Sanremo. Parole durissime per la sfuriata dal giovane e anche per le sue scuse pubblicate su Instagram. L’ex opinionista del GF Vip infatti ha dichiarato che non le è piaciuta la parte finale del post di, in cui il cantante dice ‘rido, rido, rido