Addio Inter-Correa | La Stagione Finisce Qui

(Di venerdì 10 febbraio 2023)traÈ la fine di una storia d’amore che non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio. L’tra l’sarà ufficiale a fine: una partenza anticipata di due anni rispetto al contratto in essere. L’infortunio al derby è stato solo l’ultimo di una lunga serie di problemi fisici che hanno condizionato l’avventura milanese del Tucu, il quale ha faticato anche quando era in buona salute. Una sfortuna che gli ha impedito di fare la differenza e ha reso teso il rapporto con San Siro. Uninevitabile, che servirà a tutti: allo stesso, che potrebbe rigenerarsi in un nuovo ambiente, e all’, che dovrà cercare un sostituto con caratteristiche simili. Rimpianto ...

... mentre è quasi sicura la perdita da 115 milioni di euro per Romelu Lukaku attualmente in prestito all'e totalmente fuori dai progetti londinesi. In estate ci sarà uno tsunami che potrebbe ...Tra i big in uscita, anche Mateo Kovacic giocatore chiave, a maggior ragione con l'di ... ovviamente, si aggiunge la situazione legata a Romelu Lukaku , che dovrebbe restare in prestito all'...

Inter, a fine stagione Correa dirà addio ai nerazzurri Sportitalia

Inter, al capolinea l'avventura di Correa: probabile addio a giugno Footballnews24.it

Correa, addio a giugno sempre più probabile. “Al suo posto l’Inter vorrebbe…” fcinter1908

Mancano 31 milioni, doppio addio: la missione dell’Inter CalcioMercato.it

Rinnovo lontano, Marotta trema: il big può dire addio ... Calcio mercato web

Accantonata la vicenda del possibile addio anticipato, ora l’Inter deve cautelarsi per il futuro. Lui vorrebbe fare una nuova esperienza in Italia anche come una sorta di rivincita dopo che il Milan ...Nonostante in svariati paesi europei il calciomercato sia è terminato, in altre nazioni è ancora possibile operare. Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, ed ha permesso alle società di ...