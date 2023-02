Addio Guaidó? I nuovi rapporti degli Usa con l’opposizione venezuelana

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo il voto del Parlamento venezuelano che ha rimosso Juandall’incarico come presidente ad interim del Venezuela, la comunità internazionale comincia a prendere posizione. Dal 6 febbraio, il Dipartimento di Stato americano ha preso in custodia l’ambasciata e le residenze ufficiali del governo ad interim del Venezuela a Washington e New York. Gli Stati Uniti hanno assunto il controllo di tutte le proprietà diplomatiche finché il Paese sudamericano non avrà una nuova missione diplomatica. Non è però riconosciuto nemmeno l’ambasciatore nominato da Maduro per rappresentare il regime negli Stati Uniti. I parlamentari venezuelani non hanno ancora scelto un nuovo governo ad interim. Secondo l’agenzia Bloomberg, questa scelta solleva interrogativi su chi rappresenteràal regime di Maduro all’estero. Dopo aver rimosso ...