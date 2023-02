(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha suonato comeper numerosi e importanti artisti, sia in concerti dal vivo che per la registrazione di album, esordendo nel 1964 con: GiDavoli, Little Tony, La Nuova Cricca, I ...

Persona mite, solare, ironica, grande amico di Giancarlo Governi con il quale lo divideva la fede calcistica (Montanari super tifoso della Roma e Governi della Lazio)Montanari è stato un ...la domanda è: è stato rivenduto peggio quel Cassano o questo Zaniolo...

Addio a Piero Nuti – Teatro Stabile Torino Teatro Stabile Torino

Addio a Piero Nuti, teatrante che osava. Quell'indimenticabile "follia" in scena a Messina Gazzetta del Sud

Addio a Piero Nuti, un gentleman d'altri tempi Teatro.it

Addio a Piero Montanari, il più grande bassista degli anni Settanta e Ottanta Globalist.it

Addio al giornalista Piero Barbè, “firma” novarese de La Stampa La Stampa

E' mancato Piero Montanari, musicista e compositore. Ha suonato con Rino Gaetano, Franco Califano e nel celeberrimo disco Napul'è di Pino Daniele. Come compositore ha nei nei programmi di Giancarlo Go ...Il direttore sportivo dell'Inter è ospite della capitale inglese per affari, sul piatto un possibile doppio colpo in uscita verso la Premier League ...