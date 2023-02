Acerbi | 'Inter sorpresa della Champions | senza tumori sarei in B' Avvisi sul futuro e sull'erede di Skriniar

'Champions League Se stiamo bene tutti, possiamo essere noi la sorpresa'. Ne è sicuro Francesco, difensore dell', intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'Il girone ci ha dato fiducia - spiega il difensore centrale, in prestito dalla Lazio - . il Porto è forte e fisico, ...Commenta per primo Intervista alla Gazzetta dello Sport per Francesco. L'ex Lazio - oggi all'e in attesa di conoscere il suo futuro, con un riscatto ancora da discutere tra nerazzurri e biancocelesti - ha dichiarato senza timori che secondo lui, se fosse ...

Acerbi ci crede: "Dal tumore all'Inter, ecco tutte le mie sfide. E ora la Champions" La Gazzetta dello Sport

Inter, Acerbi: "Il Napoli è una macchina da guerra, ma per lo scudetto non è finita!" Tutto Napoli

Acerbi: 'Dai tumori all'Inter, ora la Champions'. Avvisi sul futuro e sull ... Calciomercato.com

Acerbi: “Inter, voglio restare. In Champions possiamo sorprendere. Skriniar Conta l’impegno” fcinter1908

Inter, Acerbi: "Per lo scudetto resta il 5% di chance, in Champions possiamo essere la sorpresa" - Sportmediaset Sport Mediaset

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il difensore in prestito dalla Lazio: "Vorrei restare, mi trovo bene. Ma voglio che il mio destino sia chiaro entro luglio" ...