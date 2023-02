Acerbi | “Dobbiamo vincerle tutte Il mio futuro? Vorrei restare qui”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Francescoparla del momento dell’Inter e del suoNel giorno del suo 35esimo compleanno, il difensore dell’Inter Francescoha parlato del momento della squadra nerazzurra a 360 gradi in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Inevitabile qualche domanda sul suo: ecco le sue parole. «Che nella vita è sempre necessaria una sfida. A me è servita, prima con mio padre, poi con la malattia. Ora la sfida è con me stesso. Ed è quella giusta, che tutti dovremmo affrontare. Perché è quella che ti fa avere sempre l’ambizione di migliorare». Lei, prima della partita con il Napoli, aveva detto che vincendo avreste potuto riaprire lo scudetto. E invece…«E invece c’è stato il pari con il Monza, che per una squadra come l’Inter non deve accadere. Il Napoli è una macchina da guerra, ma non ...

Commenta per primo Francescosi racconta fra passato, presente e futuro. Il difensore dell'Inter , arrivato in prestito ... abbiamo ancora il 5% di possibilità ecrederci. Loro ...Loro dovrebbero rallentare, ma noipensare di poter vincerle tutte". Quanti rimpianti per i 6 k.o. in campionato: "Avremmo dovuto avere 5 - 6 punti in più. E allora con lo scontro ...

Il difensore in prestito dalla Lazio: "Vorrei restare, mi trovo bene. Ma voglio che il mio destino sia chiaro entro luglio"