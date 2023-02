Acerbi | 35 anni e un doppio riscatto all’Inter! Un obiettivo | Inzaghi sponsor

(Di venerdì 10 febbraio 2023)spegne oggi 35 candeline e miglior momento non poteva esserci. L’ex Lazio infatti si è preso definitivamente l’Inter, dove è stato richiesto a gran voce da, uno che lo conosce bene e che lo stima molto. Il difensore adesso punta alda parte del club nerazzurro, unche stando solo al campo ci sta tutto– Francescooggi, 10 febbraio, festeggia il suo trentacinquesimo compleanno (vedi articolo). Il difensore centrale, giunto in prestito dalla Lazio, è arrivato a Milano l’ultimo giorno di mercato dopo una trattativa sofferta e sbloccata dall’intervento decisivo di Simone. Il tecnico interista ha puntato i piedi con la dirigenza garantendo sulla professionalità e la serietà del giocatore, già ...

... ho 35, ma sto benissimo fisicamente e mentalmente'. La palla, dunque, ora passa all'Inter che, se volesse acquisire il cartellino di, dovrebbe pagare un riscatto di 4 milioni alla Lazio. ...Commenta per primo Francescosi vede in panchina. Il difensore dell'Inter , 35oggi, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'In futuro vorrei fare l'allenatore. Ma oggi pare quasi una moda, il ...

Lo stesso Acerbi, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione dei nerazzurri, del suo passato e del futuro. L'Inter vive ...