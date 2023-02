Accende la stufa elettrica e i vestiti prendono fuoco | anziana morta carbonizzata

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Grave incidente domestico a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove una donna di 86 anni èa causa di un incendio esploso nella sua abitazione. Stando a quanto si apprende l’aveva acceso unae ihanno presonon lasciandole scampo. La signora viveva da sola in una casa al pian terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili dele il 118 ma per l’non c’era più nulla da fare.

A quanto si apprende il rogo sarebbe partito da unautilizzata dalla donna per scaldarsi. In pochi attimi le fiamme hanno avvolto gli abiti della vittima che viveva sola in casa. Sono stati ...Stando ad una prima ricostruzione, la donna avrebbe acceso unaelettrica per riscaldarsi quando si sarebbe avvicinata troppo al piccolo elettrodomestico: cosi' i vestiti hanno preso fuoco. La ...

Un episodio simile è accaduto solo il 6 febbraio, a San fior (Treviso). Angelo Pescador, 75 anni, è stato investito da una fiammata nata dalla stufa di casa, probabilmente mentre cercava di accenderla ...