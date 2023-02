Abisso Pantani | l' ultima tragica tappa | Ascolta il nostro podcast

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il 14 febbraio 2004 è un giorno scolpito nella memoria di tanti sportivi e non solo. Marcoviene trovato morto nella stanza 5 D del residence Le Rose di Rimini per quella che appare subito come una overdose di cocaina. Ma cosa è successo davvero quel giorno? E qual è il collegamento con un'altra data fatidica nella parabola del Pirata, ossia il 5 giugno 1999, quando fu fermato da un test anti-doping a Madonna di Campiglio quando era ormai sicuro della vittoria al Giro d'Italia? A 19 anni dalla scomparsa del campione Il Tempo propone il- Il Giorno dei Giorni" di Davide Di Santo, il racconto di quella giornata fatidica dalla viva voce di chi l'ha vissuta da testimone privilegiato, e uno sguardo, al contempo lucido e coinvolto, su cosa sappiamo davvero del "caso". ...