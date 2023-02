A Verissimo è tempo di amore con Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il nuovo weekend di Canale 5, l’ultimo prima di San Valentino, sarà contraddistinto da alcuni appuntamenti speciali con. Scopriamo di cosa si tratta., gli ospiti di sabato 11 Febbraio 2023 Silvia Toffanin è riuscita a intervistare per la prima volta nel programma l’ex veline di Striscia La Notizia, Giorgia Palmas ed Elena Barolo. A seguire, nell’appuntamento di sabato 11 Febbraio ci sarà l’ex prof di Amici, Fioretta Mari. Anche il conduttore del tg satirico di Antonino Ricci sarà presente in puntata. Infatti Enzo Iacchetti verrà intervistato con Vittoria Belvedere, a teatro con la commedia “Bloccati dalla neve”. Ospite nel salotto di Canale 5, la figlia del compianto Little Tony, Cristina Ciacci, che – a dieci anni dalla scomparsa – ricorderà il papà artista e uomo. Ancora una volta in studio ritroviamo Carmen Russo con il marito ...

La giornalista ha svelato che il coming out in realtà era nell'aria da moltoe che Federico ... Invece è finita che è stato proprio Federico Lauri a fare coming out ae a confermare, a ...Il parrucchiere delle star ha quindi risposto: 'No, quest'anno ho deciso di dedicare piùa ... La separazione burrascosa Federico Fashion Style dopo aver fatto coming out a, ha parlato ...

Paola Barale a Verissimo: “Una donna in menopausa non è decrepita e senza una vita sessuale Il Fatto Quotidiano

Paola Barale: Una donna in menopausa non è decrepita e senza ... Fanpage.it

Paola Barale a Verissimo contro il tabù della menopausa e della ... alfemminile.com

Pago e Serena: É come se tra noi il tempo non fosse mai passato. Il ... Fanpage.it

Pago e Serena a Verissimo: “L’amore vince sempre” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Quindi da questo punto di vista il vero tema di fondo è una vera riforma fiscale che aumenti la tassazione anche su chi prende molto e allo stesso tempo c’è bisogno di andare su un elemento ...L’azzurro Christof Innerhofer ha stampato il tempo di 1.48.45. A dire il vero, mancavano tre big come Odermatt, Kilde e Kriechmayr. L’Italia si è fatta comunque rispettare ottenendo anche il quinto ...