A sorpresa | l’ex Inter rischia il licenziamento | svelato il motivo

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 febbraio 2023) AArturo Vidal ex, tra le altre, di, Juventus e Barcellonadi vedersi risolvere il contratto che lo lega al Flamengo dopo poco dal suo arrivo al club brasiliano. Stando a quanto riportato dalla rivista sudamericana GloboEsporte infatti, il campione cileno sarebbe stato avvisato dal club rubronegro di essere ormai poco gradito per via di alcuni comportamenti poco graditi. Nelle ultime settimane infatti, Vidal si è offerto tramite Twitch al suo primo club, il Colo Colo in qualità di unica via a loro disposizione per tornare a vincere. In seconda istanza poi il centrocampista ha dato di matto in panchina quando nel corso del match contro il Boavista ha capito che il tecnico Vitor Pereira non lo avrebbe fatto entrare. Arturo Vidal Flamengo multaLe scuse pubbliche di Vidal ai ...