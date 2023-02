A che ora ci sarà il cast di Mare Fuori stasera a Sanremo 2023? Scaletta e programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Accesi i motori per la quarta, imperdibile serata di! La kermesse è giunta alla sua 73esima edizione e anche questa sera è pronta a deliziare il suo affezionato pubblico con tanta bella musica e degli ospiti davvero di eccezione! Prima di svelare qualche dettaglio su ciò che vedremo in questo quarto appuntamento, è bene ricordare che il Festival andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20.40 epossibile vederlo anche in diretta streaming su Rai play. Alla co-conduzione questa sera – dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paolo Egonu, cila comica Chiara Francini che, senza dubbio, strapperà più di un sorriso al pubblico in sala e ai telespettatori. Tornado invece agli ospiti che questa sera calcheranno il palco dell’Artiston, c’è sicuramente molta attesa per ildella ...