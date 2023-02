9 Febbraio 2023 – Estratto vivo bimbo di dieci anni in Turchia dopo 90 ore dal terremoto

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 10 febbraio 2023)90 ore è stato salvato Hilal Bilgi, 10, trovato tra le macerie di un appartamento di 7 piani a Hatay. Per salvare il, riporta il quotidiano turco Hurriyet, i soccorritori hanno scavato una galleria. Il pallone-spia cinese aveva dei componenti prodotti in Occidente con delle scritte in inglese. Lo riportano i media americani citando alcune fonti del Congresso. Il Cile ha stabilito un coprifuoco notturno nelle zone maggiormante colpite dagli incendi boschivi che devastano il centro del Paese da una settimana. Si tratta di una misura volta a prevenire furti e saccheggi. Burkina Faso, Mali e Guinea, tre Paesi governati da leader militari in seguito a colpi di stato, hanno chiesto la revoca della loro sospensione dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) e dall’Unione africana (UA), secondo una ...