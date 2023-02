(Di giovedì 9 febbraio 2023)di. Aho, ma uno dritto a Sanremo ci sta? Quello che se la prende con i fiori, quello che si ricorda della costituzione quando fa comodo, quella che ci fa la lezioncina sulle donne, quello che strappa la foto di un viceministro, quella che ci dirà che siamo razzisti: un festival di comunisti. E lo dicono loro. Per Merlo è il festival della nuova resistenza. La fake sullo share dice Travaglio. Zalensky fa il giro delle sette chiese e la Meloni non c’è. e i francesi ci escludono dal vertice, Tiè. Disastro Terremoto. Il discorso dell?unione che infiamma: Bidem come Trump. L figuarcci dell’Ai di Google La Bce più che i tassi stringe il credito ci dice Rep e per il Mess, pochi tecnici per il Pnrr. Intervista della Meloni al Sole, su rifornma fiscale, ma poca ciccia. #rasseganstampa9feb L'articolo proviene da Nicola

di8 Febbraio Guarda questo video su YouTube È uscito il mio libro Il Padreterno è liberale : puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Sanremo , oggi tutti i ...diGuarda questo video su YouTubedi: L'Apocalisse come lo definiscono tutti, ma non c'èmolto da leggere. Consiglio Caracciolo su conseguenze geopolitiche ed elezioni turche. E ...

Sanremo, sulla Costituzione un fiume di retorica Nicola Porro

Caso Cospito, gli italiani bocciano il Pd: cosa dice il sondaggio Nicola Porro

Zuppa di Porro 9 febbraio 2023 Nicola Porro

“Sono tutti del Pd…”. E Sgarbi distrugge Sanremo Nicola Porro

Caro Porro, sono invalida: Egonu più privilegiata di me Nicola Porro

Per preparare la zuppa di lenticchie iniziate tritando finemente il cuore di porro, il sedano, la carota e lo spicchio di aglio. Quindi in una pentola dai bordi alti fate un soffritto con un giro di ...Rassegna ragionata dal web su: il rischio di implosione di un terzo polo costruito con “risentiti & avanzati”, un viatico dall’Europa per la Meloni, eccessi di retorica su Agnelli ...