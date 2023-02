Zootropolis 2 | Disney annuncia il nuovo sequel del franchise

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La realizzazione di2 è stata confermata da. Bob Iger, CEO dello studio, ha ufficializzato la produzione deldel cult del 2016. Oltre ad aver confermato la messa in cantiere del progetto, il manager ha confermato anche la produzione di Toy Story 5 e di Frozen 3, che contribuiranno ad allargare alcuni deianimati di maggiore successo di sempre. Come riportato da Variety, quindi,avrà il suosebbene non siano ancora state rivelate la trama né tantomeno l’uscita ufficiale del. Con il suo miliardo di incassi,è il nono film animato più visto di tutti i tempi. Di seguito la sinossi ufficiale del titolo: “è ambientato nell’omonima città, una moderna ...

La Disney starebbe lavorando sui sequel di Frozen, Zootopia e Toy Story: un futuro impegnato in grandi progetti.