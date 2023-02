Zelensky e Sunak con le truppe ucraine addestrate dall' esercito britannico

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyre il primo ministroRishivisitano leche ricevono addestramento militare in un campo nel Dorset, nel sud dell'Inghilterra 9 ...

Il presidente ucraino Volodymyre il primo ministro britannico Rishivisitano le truppe ucraine che ricevono addestramento militare in un campo nel Dorset, nel sud dell'Inghilterra 9 febbraio 2023"Vorrei abbracciarla ma non posso" cosi' una giornalista ucraina adurante la conferenza stampa congiunta con. il presidente non si fa pregare, lascia il podio e abbraccia la giornalista. (NPK) 9 febbraio 2023

