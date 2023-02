Zelensky al Parlamento europeo | l' Ucraina sarà un membro dell' Ue | un' Ucraina vittoriosa

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Pubblichiamo il discorso integrale del presidente ucrainoalCara signora Presidente, cara Roberta! La ringrazio per queste parole potenti e per la sua attenzione personale, un’attenzione estremamente importante per l’. La ringrazio per la sua integrità ed energia, due qualità che ritroviamo immancabilmente nell’attuale lotta per l’Europa e la cui combinazione è sempre un prerequisito per il progresso. L’Europa è fortunata che in quest’aula, nel più granded’Europa, il, persone di principio ed energiche siano una maggioranza assoluta. Vi ringrazio. Cari rappresentanti’Europa! Cari leader’Europa! Tutti noi, europei, ognuno ...