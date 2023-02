Zelensky al Consiglio Europeo | Meloni contro Macron | “Inopportuno l’invito a Parigi”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bruxelles – “Francamente mi è sembrato più(di, ndr.) a Volodymyrdi ieri, perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia l’unità e la compattezza. Io capisco il fatto di privilegiare le proprie opinioni pubbliche interne, ma ci sono momenti nei quali privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa. E questo mi pare che fosse uno di quei casi”. Così la presidente delGiorgiarisponde, a margine dela Bruxelles, a chi le chiede se abbia giudicato inopportuna la missione a Washington dei ministri francese e tedesco, Bruno Le Maire e Robert Habeck, negli Usa per parlare delle conseguenze dell’Inflation ...

Parigi 8 febbraio 2023 Il Presidente dell'Ucraina Volodymyrsi è recato a Parigi per una visita ufficiale in Francia prima di recarsi a Bruxelles per ilstraordinario dell'Ue. Dopo il suo arrivo è stato ricevuto dal Presidente della Francia ...Bruxelles 9 febbraio 2023 "Adirò che l'Italia sarà pienamente impegnata, la nostra contribuzione sarà a 360°. Siamo ... Lo ha dichiarato il Presidente delGiorgia Meloni al suo arrivo ...

"Io credo che fosse inopportuno l'invito a Zelensky". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio Europeo, in merito all'incontro dell'8 febbraio a Parigi tra il ...