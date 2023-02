Zelensky abbraccia una giornalista ucraina durante la conferenza stampa con Sunak

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "Vorreirla ma non posso" cosi' unalacongiunta con. il presidente non si fa pregare, lascia il podio ela ...

"Vorrei abbracciarla ma non posso" cosi' una giornalista ucraina adurante la conferenza stampa congiunta con Sunak. il presidente non si fa pregare, lascia il podio ela giornalista. (NPK) 9 febbraio 2023Durante la conferenza stampa congiunta a fianco del premier britannico Sunak, il presidente ucrainolascia il microfono per andare ad abbracciare una giornalista ucraina che stava ponendo una domanda. L'evento si teneva in un centro militare a Lulworth, Dorset, Gran Bretagna. La giornalista ...

Zelensky spezza il protocollo e abbraccia una giornalista ucraina RaiNews

Zelensky a Londra: "Grazie per il vostro sostegno" • TAG24 Tag24

Zelensky a Londra incassa l'apertura sui caccia. Sunak: "È un'opzione sul tavolo" la Repubblica

Zelensky abbraccia una giornalista ucraina durante la conferenza ... Agenzia ANSA

Zelensky a Sanremo: le polemiche e perché è così odiato VICE Italia

'Vorrei abbracciarla ma non posso' cosi' una giornalista ucraina a Zelensky durante la conferenza stampa congiunta con Sunak. il presidente non si fa ...Che Zelensky sappia gestire i momenti mediatici non è dubbio: durante la conferenza stampa congiunta con Sunak lascia il podio per abbracciare una giornalista ucraina presente in sala ...