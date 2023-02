Zelensky a Parigi incontra Macron e Scholz | “Servono armi pesanti e aerei il prima possibile”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Continua il viaggio in Europa di Volodimir, il secondo in assoluto dall’invasione dell’Ucraina. Dopo gli incontri con Carlo III e Rishi Sunak a Londra e un vertice con Emmanuele Olaf Sholz a, il presidente ucraino si recherà con il suo omologo francese a Bruxelles, per prendere parte al vertice dei capi di Stato e di governo europei. Lo ha annunciato l’Eliseo, dopo l’incontro avvenuto ieri con i leader di Francia e Germania, a cuiha chiesto“il”. “l’Ucraina otterrà lei nostri piloti otterrannomoderni,il nostro esercito sarà ...

08 feb 22:52a Scholz e Macron: "Servono caccia il prima possibile" Parlando a, il presidente ucraino Volodymyrha chiesto all'omologo francese Emmanuel Macron e al ...Il presidente francese Emmanuel Macron si sta recando al Consiglio europeo di Bruxelles con l'omologo ucraino Volodymyrdopo la cena di lavoro avvenuta ieri sera ainsieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che il volo era previsto per le 8:30.

Zelensky al vertice Ue dopo le tappe a Londra e Parigi. Bilaterale con la Meloni TGLA7

Zelensky arriva a Parigi, l'incontro con Macron e Scholz La7

Media francesi, 'Zelensky stasera a Parigi dopo Londra' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Zelensky arriva a Parigi, l'incontro con Macron e Scholz ilmattino.it

Continua il viaggio in Europa di Volodimir Zelensky, il secondo in assoluto dall’invasione dell’Ucraina. Dopo gli incontri con Carlo III e Rishi Sunak a Londra e un vertice con Emmanuel Macron e Olaf ...La guerra in Ucraina giunge al 351esimo giorno. Vertice a tre all'Eliseo tra Zelensky, Macron e Scholz. È la seconda tappa della missione in Europa del presidente ucraino, arrivato a sorpresa a Londra ...